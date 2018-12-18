الرياض تتسلم من بغداد رسميا درع «عاصمة الإعلام العربى»

وزير الإعلام السعودى: حملة إعلامية عربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. وميثاق شرف إعلامي يقوم على المصداقية والبعد عن اختلاق القصص لغرض الإثارة



شهد وزير الإعلام السعودى ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب عواد العواد، مساء الإثنين، حفل اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018/ 2019، بحضور وزراء الإعلام العرب ومسؤولين في جامعة الدول العربية وإعلاميين وكتاب من مختلف الدول العربية.

وسلم على ناصر الخويلدى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق درع عاصمة الإعلام العربي من العاصمة بغداد إلى العاصمة الحالية الرياض، إلى وزير الإعلام السعودى.

واستقبل وزير الاعلام السعودى ضيوف الحفل، واصطحبهم في جولة على المعرض المصاحب الذي احتوى صورا تاريخية وأدوات صحافة ووثائق عن نشأة وتطور الإعلام السعودي.

وخلال الحفل شاهد الحضور عرضا مرئيا عن هوية الرياض عاصمة الإعلام العربي، التي تعكس ما تمثله الرياض كمدينة عربية عصرية تضرب جذورها في عمق التاريخ، بما تحمله من عراقة وأصالة، وعرض مرئي آخر عن عواصم الإعلام العربي السابقة القدس وبغداد.

وقال وزير الإعلام السعودى عواد العواد، إن ما تشهده المملكة من نهضة في بنية الإعلام البشرية والتقنية، وما يمثله اختيار الرياض بالنسبة لتطور الإعلام العربي، والنهوض بقدراته البشرية والمادية، وتوحيد رسالته السامية في مواجهة التحديات، وحشد جهوده لخدمة قضايا الأمة والاهتمام بأولويات الإنسان العربي.

وأضاف العواد أن الرياض تشهد حاليا وسائر مدن المملكة مشاريع تقنية ورقمية طموحة بدعم واهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكدا أن تلك المشاريع الرقمية ستكون بوابة الدخول إلى عصر إعلامي جديد.

وقال العواد إن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي يأتي متزامنا مع رئاسة المملكة للجنة الدائمة للإعلام العربي ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب مما يعكس الدور المحوري والاستراتيجي للمملكة في مجال تنسيق العمل الإعلامي العربى المشترك والنهوض به في شتى المجالات والحرص على تكامل الجهود بما يحقق الأهداف ويرقى بالإعلام العربي إلى المستوى المنشود.

وأوضح العواد أن الاحتفال بالرياض عاصمة للإعلام العربي يتضمن عدة فعاليات، مثل استضافة الرياض للملتقى الإعلامي العربي الأول الذي يبحث آليات وسبل تنفيذ الحملة الإعلامية العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واستضافة الرياض لاجتماع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إضافة إلى اجتماعي اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال العواد إن اللقاء يهدف إلى طرح عدد من المبادرات والأفكار والتشاور حولها والتنسيق بشأنها مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية للعمل على إقرارها، وأبرزها الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي العربي وأخلاقيات المهنة والحرص على المصداقية والبعد عن اختلاق القصص لغرض الإثارة، وآليات تفعيل العمل العربي المشترك والتغلب على التحديات التي تواجه تنسيق جهوده في التعامل مع أبرز التحديات التي تواجهها الأمة العربية، وآليات زيادة التفاعل وسرعة التنفيذ لما يصدر من قرارات عن مجلس وزراء الإعلام العرب، وإمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وبحث سبل التعاون بينه وبين الجامعة العربية في مجال مقاومة خطاب الكراهية والأخبار المزيفة والعمل على نشر الاعتدال والتسامح.

واتفق وزراء الإعلام العرب على أن يتم عرض مخرجات الاجتماع على اللجنة الدائمة للإعلام العربي ومن ثم المكتب التنفيذي لاعتمادها.

وخلال الحفل تم عرض فقرات فنية وعرضاً مرئياً بعنوان "إعلام صنع بمجدنا" يوضح نشأة الإعلام السعودي ومحطات تطوره خلال مسيرته التاريخية.

كما شاهد الحضور ع لقاء مع رئيس وكالة الأنباء السعودية "واس" عبد الله الحسين رصد خلاله تاريخ الوكالة من خلال استعراض مراحل نشأتها وتطورها وآفاقها المستقبلية.

وتم عرض لمحة عن المشاريع المستقبلية لوزارة الإعلام وقطاعاتها المختلفة خلال عام 2019 وملامح التحول الرقمي والتقني الذي تشهده مجالات عملها في مختلف التخصصات.

ودشن وزير الإعلام السعودى عواد العواد حزمة من مبادرات ومشاريع للوزارة، وأبرزها موقع التواصل الحكومي الرقمي، وبوابة الرياض عاصمة الإعلام العربي، ومسابقات الإعلام.

وفي ختام الاحتفال كرم وزير الإعلام الفائزين في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال.

وعلى هامش الاحتفال عقد وزير الإعلام السعودى عواد العواد لقاء مع وزراء الإعلام والاتصال في الدول العربية.