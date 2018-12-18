أمر ملكي سعودي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي جديد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين لمدة عام مالي واحد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، بأنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد أمر الملك باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وشمل الأمر الملكي استمرار صرف بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10%، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.