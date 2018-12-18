محكمة عراقية تصدر حكمين بالإعدام والمؤبد لمتهمين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الثلاثاء، حكمين بالإعدام والمؤبد لمتهمين بالانتماء للتنظيمات الإرهابية أحدهما ضبط بحوزته حزام ناسف وآخر اشترك بعمليات ضد القوات الأمنية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق مدان لانتمائه إلى التنظيمات الإرهابية في محافظة نينوى وضبط بحوزته حزام ناسف وأسلحة ومعدات لتفجير كان ينوي استخدامها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف المجلس أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق متهم آخر لانتمائه للتنظيمات الإرهابية أيضا في محافظة ديالى واشتراكه بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وأن المحكمة أصدرت أحكامها بحق المدانين وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.