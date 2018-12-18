مبعوث أممي يبدي تفاؤله بشأن إمكانية إنهاء الصراع الأفغاني عن طريق التفاوض

أعرب تاداميتشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى نهاية عن طريق المفاوضات للنزاع الدائر في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن ياماموتو قوله، خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الليلة الماضية: "لم تكن إمكانية التوصل إلى نهاية تفاوضية للنزاع أكثر واقعية في السنوات الـ 17 الماضية أكثر مما هي عليه الآن".

وأضاف أنه "من الجانب الأفغاني، قدم الرئيس أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله خطة للسلام في مؤتمر جنيف الوزاري، وتم تعيين فريق للتفاوض مباشرة مع طالبان، كما أعلن عن مجلس استشاري رفيع يمثل مجموعة واسعة من السياسيين الأفغان لدعم جهود السلام".

ونوه باجتماع في جنيف كان مخصصًا حول عملية السلام حيث أكد المشاركون مجددًا أن جميع الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية ودول الجوار، يجب أن تكون متناغمة وتتوافق مع جهود السلام التي يقودها الأفغان، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تشجع أيضًا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.