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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع المسيرات السلمية الأسبوعية شمال غرب غزة

واس
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 3:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 3:24 ص

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسيرات السلمية التي تُقام أقصى شمال غرب مدينة غزة كل يوم اثنين من كل أسبوع، مما أدى الى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط ما يسمّى موقع زيكيم العسكري وزوارقها الحربية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلمياً قُبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب المدينة مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح، وآخرين بالاختناق، وتمّ علاجهم ميدانياً من قِبَل الطواقم الطبية المتواجدة في المكان.


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