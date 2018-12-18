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البيت الأبيض: تأجيل الحكم على مستشار الأمن القومي السابق مسألة تخص القضاء الأمريكي

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 11:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 - 11:02 م

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية سارة ساندرز، اليوم /الثلاثاء/ في مؤتمر صحفي إن تأجيل الحكم على مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين "مسألة بين الجنرال فلين والمحاكم الأمريكية ونرجو لفلين الخير".

وأضافت ساندرز "نعلم أن روسيا حاولت خلق الفوضى" في الانتخابات، موضحة أن موسكو لم تكن ذات تأثير كبير على مسارها و"نعلم أن الرئيس لم يتواطؤ أبداً مع روسيا".

وأوضحت ساندرز أن أي شيء قام به مايكل فلين هو أمر لا يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "نصب كميناً" لمايكل فلين.


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