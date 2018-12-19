«ماس» يبدي رد فعل متحفظا حيال اتفاق روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا

أبدى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رد فعل متحفظا حيال توصل روسيا وتركيا وإيران إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة الدستور السوري.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا مشاورات، اليوم الثلاثاء، في جنيف مع المبعوث الأممي الخاص لسورية ستافان دي ميستورا، وانتهت بالاتفاق على أن تجتمع لجنة الدستور السوري مطلع العام المقبل.

وخلال زيارته لمدينة اربيل شمالي العراق، قال ماس إن بلاده ترحب بهذه الجهود مضيفا أن تسمية أسماء للجنة دستورية وحده ليس فعلا، مشيرا إلى أن العامل الحاسم هو " إحراز تقدم حقيقي" في العملية السياسية التالية.

وانتقد ماس خطط تركيا لشن هجوم جديد ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سورية وقال في رد على سؤال حول موقفه من خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن الهجوم:" سنعمل في المستقبل من أجل ألا يقوم جميع المعنيين بأفعال من الممكن أن تؤدي إلى تصعيدات جديدة".