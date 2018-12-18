«ماكرون» يعقد اجتماعا مع وزرائه للنقاش حول أزمة «السترات الصفراء»

يعقد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في قصر الإليزيه مع وزرائه والأطراف الاقتصادية الفاعلة ، وذلك حول "النقاش الوطني الكبير" الذي أعلن عنه كجزء من الإجراءات التي اتخذت لحل أزمة "السترات الصفراء".