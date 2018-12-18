ساندرا بولوك عن الوضع السياسي في الولايات المتحدة: أحيانا أشعر بالخوف

تحاول نجمة هوليوود الشهيرة ساندرا بولوك السيطرة على مخاوفها، إلا أنها لا تنجح في ذلك أحيانا.

وقالت بولوك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، ردا على سؤال حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة: «أحيانا أشعر بالخوف، وأحيانا أخرى لا... أنا لست قلقة بسبب الأمور التي تحدث لدينا.. فهذا هو الحال مع الانتخابات قد تستمر هذه الأمور لمدة ثمانية أعوام، لكنها ستنتهي أيضا في وقت ما».

واعتبارا من يوم الجمعة المقبل يُعرض فيلم بولوك الجديد «بيرد بوكس» على شبكة «نيتفليكس» للبث الرقمي، وتلعب بولوك في فيلم الرعب دور أم لطفلين تضطر معهما إلى الفرار من تهديد غامض.

وذكرت بولوك (54 عاما) أنها تحاول إحداث توازن مع نفسها فيما يتعلق بمشاعر الخوف، وقالت: «أتصور أن الإنسان الذي لا يشعر بالخوف مطلقا إنسان ساذج، بينما الذي يشعر بالخوف كثيرا لا يعد باستطاعته النظر خارج حدود نفسه».

وأضافت بولوك أنها تحاول تعريف طفليها على العالم بما يتناسب مع عمرهما /5 و 8 أعوام/، وقالت: «أشرح لهما التاريخ وكيف يمكننا عدم تكراره».

وذكرت النجمة الأمريكية أنها تجعل طفليها يكتشفان الكثير من الأمور في العالم، لأنها ترغب في أن «يفهما أن هناك أشياء مخيفة في العالم»، موضحة أنها لا تهدف من ذلك إلى إخافتهما، بل إلى جعلهما حذرين.