تعليق التصويت على الموازنة الإيطالية بالبرلمان في ظل استمرار الخلاف مع الاتحاد الأوروبي

مازال لم يتم التصويت على الموازنة الإيطالية للعام المقبل حتى، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن نسبة العجز في الموازنة.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيطالي تأخر في التصويت على موازنة 2019 بسبب عدم اكتمال النسخة النهائية من الموازنة، التي تشمل التخفيضات التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية.

وقالت اريكا ريفولتا، نائبة مدير لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ لإذاعة راي " نحن ننظر خطابا رسميا من بروكسل يعطينا الضوء الأخضر للاستمرار في عملنا".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الموازنة هذا الأسبوع، قبل أن يعيدها لمجلس النواب للموافقة النهائية. ويجب اكتمال هذه العملية بحلول 31 يناير المقبل، ولكن عادة ما يتم إكمالها قبل عيد الميلاد.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأسبوع الماضي للمفوضية الأوروبية إن روما على استعداد لخفض نسبة عجز الموازنة لعام 2019 من 2.4% إلى 2.04% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن هذا الخفض ليس كافيا للمفوضية الأوروبية.