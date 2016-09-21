المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مساء أمس الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على العمليات في حقل الشرارة النفطي.

وكانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم انتاجه في حقل الشرارة أول أمس الأحد.

ولن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وصرَح المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في هذا الصدد قائلاً: " لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسرا من قبل (عناصر) مجموعة مسلحة (الكتيبة 30 و سرية الإسناد المدنية التابعة لها) الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف."

وأضاف: "من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل".