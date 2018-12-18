الرئيس التنفيذي لأفغانستان: الحرب سبب رئيسي للهجرة في البلاد

قال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله إن الحرب سبب رئيسي للهجرة في البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين إن أكثر من 5ر6 مليون أفغاني يعيشون خارج البلاد كمهاجرين أو طالبي لجوء.

وأضاف عبدالله، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين 2018، أن استمرار القتال في العقود الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت العديد من الأفغان إلى مغادرة بلادهم إلى الدول المجاورة أو حتى أبعد من ذلك.

اليوم العالمي للمهاجرين هو يوم دولي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 2000، على أن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل الكثير من الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية باليوم العالمي للمهاجرين، بعدة طرق من بينها نشر معلومات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وأيضًا من خلال تبادل الخبرات ووضع الإجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.