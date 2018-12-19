لجنة: فكرة «ترامب» لتسليح المعلمين تحتاج لقرارات محلية

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أوصت اليوم الثلاثاء لجنة شكلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث مسألة تسليح المعلمين وغيرهم من الموظفين في المدارس، للتصدى لعمليات إطلاق النار، بأنه من الأفضل اتخاذ قرارات محلية في هذا الشأن.

وقدمت اللجنة 100 توصية في تقريرها النهائي بشأن كيفية تحقيق الأمن في المدارس الأمريكية.

ووفقا لتلك التوجيهات، يمكن تقديم أسلحة "لموظفين بالمدارس يتلقون تدريبا متقدما" لحماية الطلبة في حالة حدوث إطلاق نار.

وشكل ترامب، اللجنة في أعقاب حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية في فبراير.

وأسفرت المذبحة التي وقعت في 14 فبراير في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية عن مقتل 17 شخصا، وأثارت حركة احتجاجية طلابية لإحداث تغييرات في قوانين الأسلحة.