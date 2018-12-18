معهد اقتصادي ثالث في ألمانيا يخفض توقعاته بشأن النمو لعام 2019

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خفض معهد «آر دابليو آي» الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2019 إلى 1.4%.

وكان المعهد أعلن في سبتمبر الماضي أنه يتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي في ألمانيا نموا تبلغ نسبته 1.7%.

كما أعلن المعهد اليوم الثلاثاء أنه خفض أيضا توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لعام 2020 بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 1.6%.

وأوضح خبراء المعهد أنه بسبب مشكلات في قطاع صناعة السيارات، ضعفت الحيوية الاقتصادية في النصف الثاني لهذا العام على نحو ملحوظ.

ويتوقع المعهد أن هذا التأثير سوف يختفي تدريجيا على مدار عام 2019 مع الزخم الذي ستوفره سياسات مالية توسعية.

وكان المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دابليو) ومعهد كيلر للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) خفضا مؤخرا توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي لألمانيا العام المقبل.

ويتوقع معهد (دي آي دابليو) نموا اقتصاديا بنسبة 1.6% العام المقبل، بينما يتوقع معهد (آي إف دابليو) نموا بنسبة 1.8%.