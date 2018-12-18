مستوطنون يقتحمون منطقة دير مار سابا شرق بيت لحم ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مئات من المستوطنين، مساء أمس الاثنين، منطقة دير مار سابا القريب من بلدة العبيدية شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا المنطقة، التي تعتبر سياحية، وهم يشهرون سلاحهم على مرأى من جنود الاحتلال، وبحسب المصادر المحلية فإن هذا الاقتحام يعد الأول من نوعه في سابقة خطيرة.

وأعرب الأهالي عن تخوفهم من الاعتداء على الدير، وتكرار الاقتحامات للدير أو المنطقة المحيطة، وتعرضهم لأي اعتداء من قبل المستوطنين أو الجيش الذي كان يحرسهم.

من ناحية أخرى، اندلعت مساء أمس الاثنين، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني بأن المواجهات تركزت في منطقتي "النشاش" على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، وأم ركبة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وفي رام الله، هاجم مستوطنون من مستوطنة بيت إيل، أمس، مركبات المواطنين بالقرب من مفرق سردا، على شارع البيرة ـ الجلزون، بالحجارة والزجاجات الفارغة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.