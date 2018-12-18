الأمين العام لجامعة الدولي العربية يؤكد ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وشدد أبو الغيط، خلال استقباله اليوم «انطونيو فيتورينو» مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، على أهمية فتح المزيد من قنوات الهجرة الشرعية وإتاحة الفرصة للهجرة الأمنة والنظامية والمنتظمة.

وصرح محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام -في بيان صحفي- بأن أبو الغيط حرص على تأكيد أهمية متابعة المنظمة الدولية للهجرة بشكل حثيث للتطورات التي يشهدها عدد من الدول المتقدمة، خاصة من بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين على غرار إقرار قوانين جديدة يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية ملموسة على أوضاع المهاجرين في هذه الدول ومن بينهم المهاجرون العرب.

وأوضح المتحدث أن مدير عام المنظمة حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه بتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المنظمتين، خاصة في إطار التطورات والتداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية لتدفقات الهجرة التي شهدتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الأزمات الإنسانية الواسعة كما هو الحال في اليمن.

وأشار إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أبعاد تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة والذي تم التوقيع عليه في مراكش في 10 من ديسمبر الجاري وإعلان نيويورك من أجل المهاجرين والمهاجرين، خاصة فيما يرتبط بأوضاع المهاجرين العرب، سواء داخل المنطقة أو في خارجها.