مبعوث أممي: فرص السلام في أفغانستان باتت أقرب من أي وقت مضى

ذكر مبعوث السلام التابع للأمم المتحدة إلى أفغانستان أمس الاثنين، إن إمكانية التوصل إلى نهاية قائمة على التفاوض للصراع الذي تشهده أفغانستان منذ قرابة عقدين، باتت أقرب من أي وقت مضى.

وقال تاداميشي ياماموتو لمجلس الأمن الدولي إن السلام القائم على التفاوض "لم يكن يوما أكثر واقعية مما هو عليه الآن".

وأضاف: "الخطوة الرئيسية التالية ستكون أن يجتمع ممثلو الحكومة وطالبان".

ودعا ياماموتو الدول الإقليمية إلى "المساهمة" في دعم محادثات السلام.

كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أكد، الجمعة، أن إسلام أباد تعمل على تسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وكثف مسلحو طالبان في الأشهر الأخيرة هجماتهم على قوات الأمن الأفغانية ومنشآت الحكومة، وأسفرت هجمات طالبان عن مقتل العشرات في أنحاء مختلفة من البلاد الأسبوع الماضي.