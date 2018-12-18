روسيا اليوم: تأجيل الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أكد مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف حول سوريا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة الدول الضامنة الثلاث لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران).

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن المصدر الذي لم تسمه قوله: "إن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا سيرجي لافروف، وتركيا مولود تشاووش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها".

وأضاف المصدر أن هذا الخلاف يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مرجحا أن سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أمريكي لإفشال تشكيل اللجنة.

ومن المتوقع أن تقوم اللجنة الدستورية بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا.