الجيش الكاميروني يعلن مقتل 7 انفصاليين شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الكاميروني مقتل 7 متمردين مشتبه بهم من الانفصاليين الناطقين بالإنجليزية بمدينة "بامندا" بشمال غرب البلاد .

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن قائد الجيش الكاميروني في منطقة شمال غرب البلاد الجنرال أغا روبينسون قوله إن الجيش يجد صعوبة في محاربة المتمردين بسبب اختبائهم بين المدنيين.

ونقلت الشبكة عن عامل في مجال الصحة قوله إنه تم نقل أربعة جنود إلى مستشفى محلي إلا أن الجيش لم يبلغ عن وقوع أي قتلى.

واندلع قتال في المنطقة المضطربة غرب الكاميرون بعد أيام من قيام الرئيس الكاميروني بول بيا - الخميس الماضي - بالإفراج عن 289 مشتبها من الانفصاليين، ما أسفر عم مطالبة الكثيرون منهم في وقت لاحق الحكومة بإطلاق سراح زعمائهم الذين ما زالوا محتجزين في السجن.

يشار إلى أن المناطق الناطقة بالإنجليزية والواقعة بغرب البلاد تقاتل من أجل الانفصال بدولة مستقلة، وأعن الانفصاليون العام الماضي عن دولتهم تحت اسم "أمبازونيا" بدعوى تهميشهم من قبل الأغلبية الناطقة بالفرنسية.