تفتتح غدًا السبت الإعلامية ميادة سيف رئيسة لجنة التدريب بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المقر الجديد للجنة، الذي يقام تحت إشراف مجلس الوحدة الأقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ويتم على هامش حفل الافتتاح توقيع بروتكول تعاون بين اللجنة واتحاد المرشدين السياحين العرب برئاسة محمد غريب، حيث سيتم إعلان تدشين التعاون فيما بينهما بمجال التدريب بالقطاع السياحي، وكذلك تنصيب الدكتور إسلام دعبس مسئول لجنة التطوير والتدريب التابعة للجنة المركزية للتدريب بالاتحاد، وكذلك تنصيب أية محي الدين رئيسة للجنة الثقافة وإسراء محي الدين رئيسة للجنة الفنون المنبسقة من لجنة التدريب المركزية بالاتحاد.

من جانبها أكدت الإعلامية ميادة سيف رئيسة لجنة التدريب، أن دور اللجنة هو خدمة المجتمع المدني ونشر ثقافة التدريب والتطوير والتنمية البشرية، وبدء مرحلة جديدة؛ للنهوض بجيل الشباب من خلال توفير دورات تدريبية مجانية داخل الجامعات والمعاهد بمختلف المجالات للارتقاء بمستوى الدراسة للطلبة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل وندوات ثقافية ودورات تدريبية بالمعاهد والكليات، التي تهتم بالقطاع السياحي لدعم الطلاب على اكتساب مهارات واحتياجات السوق من خلال دورات تدريبية عملية تتيح لهم التعرف على متطلبات السوق السياحي والمساهمة في توفير العمالة المدربة.

وأكدت رئيسة لجنة التدريب بالأتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، أنه سيتم العمل على تحقيق دور اللجنة من حيث المسئولية المجتمعية، كما تطالب الاتحادات والمنظمات القيام بدورها اتجاه الدولة للنهوض بالمجتمع والجيل القادم من خريجي الجامعات المعاهد ودعمهم بكافة المجالات لخلق كوادر جديدة.