انهيار خشبة مسرح أثناء عرض أوبرالي في تورينو الإيطالية

انهارت خشبة المسرح خلال تقديم عرض توراندوت الأوبرالي لبوتشيني في دار الأوبرا في مدينة تورينو شمال غربي إيطاليا، مما أثار الذعر وأسفر عن إصابة اثنين من أفراد الكورال.

وقع الحادث في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد نهاية الفصل الثاني، لدى سقوط قمر مصنوع من الورق المعجن كان يتحرك فوق المسرح على فرقة الأوركسترا.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن أحد أفراد الجمهور قوله إن "الستائر سقطت وسمعنا صوتا مكتوما، ثم صراخ وتدافع الناس للخروج، وكنا مذعورين للغاية، وصرخنا".

وتم نقل المصابين من أفراد الكورال إلى المستشفى ولكنهم لم يعانوا من إصابات خطيرة. وزارهم ليلة الخميس- الجمعة مدير المسرح فالتر فيرنيانو وعمدة تورينو كيارا ابيندينو.

وقال المتحدث باسم "تياترو ريجيو" في تورينو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن الحادث قيد التحقيق، وأضاف أن عروض توراندوت ستستمر كما هو مخطط لها.