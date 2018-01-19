قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الاتجاه لتعظيم مصادر الطاقة هو اتجاه عالمي، والطاقات المتجددة في مصر يمكن أن تنتج ما يقرب من 90 ألف ميجا وات، لذلك توجهت الدولة إليها، لتوفير الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي، وتأمين احتياج المصانع والمشروعات التنموية، معقبًا أنه بالرغم من أن تكلفة الوقود الصادر مشروعات الطاقة المتجددة غير مكلف، إلا أن تكلفتها الإنشائية مرتفعة للغاية.

وأضاف «حمزة»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن الإنجازات حققتها الوزارة على مدار الأربعة 4 سنوات الماضية في مجال الطاقة، جميعها كانت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحققت نتيجة تضافر جهود جميع الوزارات المعنية، متابعًا أنه في أحد أيام شهر أغسطس الماضي، وصل العجز إلى ما يقرب من 6 آلاف ميجا وات، ما يمثل ربع قيمة الطاقة المُنتجة في ذلك الوقت، لكن الخطة العاجلة لإجراء الصيانة اللازمة للمحطات، والانتهاء من المشروعات التي كانت متوقفة، أضافت في 8 شهور ونصف ما يقرب من 6882 ميجا وات، وهو ما وصفه بأنه «إنجاز بكل المقاييس».

واستطرد: «كنا نعاني من قلة مصادر الوقود، كنا نعتمد على الغاز الطبيعي كمصدر للوقود بنسبة 90%، لذلك عدم توافره كان يحدث مشكلة كبيرة، من هنا جاءت استراتيجية 2035 لتعظيم مصادر الوقود والطاقة، ومشاركة المصادر الأخرى من الطاقة المتجددة من الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، الفحم النظيف، الطاقة النووية، ما يؤدي إلى الوصول لمزيد من الطاقة ويؤمن توافر الكهرباء للاستهلاك المحلي، والمشروعات التنموية أيضًا».