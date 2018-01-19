عامل يقتل أمه وابنته في إدفو وأخر يشنق نفسه بكوم أمبو

شهدت قرية كلح الجبل بمدينة إدفو بأسوان، اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم عامل في صيدلية على قتل أمه وابنته داخل منزلهم.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع مسنة وحفيدتها بعد أن أقدم ابنها عامل الصيدلية على قتلهم.

وانتقلت قوة من مباحث إدفو، وبالفحص تبين أن عامل بأحد الصيدليات، أقدم على قتل أمه المسنة وابنته، وإصابة ابنته الأخرى «رباب» 12 سنة، مستخدمًا سكين المطبخ، وتم نقل الجثتين لمشرحة إدفو والمصاب إلى المستشفى

حيث كشفت التحريات المبدئية، أن الحادث بسبب الخلافات العائلية.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاء بعد الانتهاء من معاينة مكان الحادث.

وفي سياق آخر، أقدم مريض نفسي على شنق نفسه بحبل داخل مسكنه بقرية الرغامة شرق بمدينة كوم أمبو.

وكانت التحريات المبدئية للواقعة، كشفت أن المتوفي يدعى «طارق.ر» 19 سنة، مريض نفسي وفي غفلة من أسرة أقدم على شنق نفسه.

وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي وراء الواقعة.