استمرار غلق بوغاز مينائي «الإسكندرية والدخيلة» لسوء الطقس

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن إدارة الحركة واصلت غلق بوغاز مينائي «الإسكندرية، والدخيلة» بعد أن سجلت الرصدة الجومائية تواصل ارتفاع حركة الموج، واشتداد سرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية، بشكل لا يسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بأمان.

وأضاف «الغندور» في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن قرار غلق البوغاز؛ جاء حفاظًا على سلامة الأرواح، والسفن، والأرصفة، والبضائع، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء اللواء مدحت عطية، والذي طالب بتوخي الحيطة والحذر أثناء دخول وخروج الشاحنات من والى الميناء حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

والجدير بالذكر، أن محافظة الإسكندرية، تتعرض منذ يومين، لسقوط بشكل متقطع، وتتعرض لموجة من العواصف والرياح الشديدة، في أول أيام نوة «عيد الغطاس» الممطرة، وذات الرياح الجنوبية الغربية، ومدتها 3 أيام.