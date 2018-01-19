محافظ الجيزة: 164 طلبًا لتقنين 14 ألف فدان ملك للدولة

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 164 طلبًا لتقنين أراضي على مساحة 14 ألفًا و707 فدادين بمراكز أطفيح وأوسيم والعياط ومنشأة القناطر والصف والواحات البحرية، مشيرًا إلى أن الباب مازال مفتوحًا أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ أمس مع عدد من الشباب المشاركون في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور هيئة الرقابة الإدارية ومسئولي الجهات صاحبة الولاية.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجان خاصة بتلقي طلبات المواطنين؛ لتقنين الأوضاع وفحصها والبت فيها وكيفية سداد مستحقات الدولة وإجراءات التظلم وفقًا للقانون، موضحًا أن هناك لجنة على مستوى كل وحدة محلية لتلقي الطلبات وإرسالها إلى لجنة الفحص والفرز والبت بالمحافظة، بالإضافة للجان أخرى للمعاينة والتسعير والبت، تيسيرًا على المواطنين.

من جهته قال اللواء عصام سعد مساعد وزير الدالخية لقطاع أمن الجيزة، إن القطاع على أتم الاستعداد للمساهمة في تنفيذ قرارات الإزالة الجديدة لاستعادة حق الدولة من المخالفين.

وأضاف العميد عاصم عاشور قائد الفرقة التاسعة مدرعة، أنه سيتم تقديم سبل الدعم اللازمة لإزالة التعديات بالتعاون مع المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم إنفاق الملايين على المعدات اللازمة لإزالة التعديات.

كما قال المحافظ، إن المحافظة نجحت خلال من منتصف مايو إلى نهاية ديسمبر الماضي في إزالة 8161 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحات بلغت 83 ألفًا و795 فدانًا، وتم تسليم الأراضي إلى الجهات صاحبة الولاية، وأضاف أن الحملات استعادة أراضي الدولة مستمرة.