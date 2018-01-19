قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى أولوية لقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، سواء بإقامة المشروعات القومية أو تشجيع الاستثمارات ودعم صغار المربيين.



وأوضحت «محرز»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن صغار المربيين هم الذين يمتلكون الحيوانات في حظائرهم المنزلية، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها الدولة في إجراء تحصين الماشية التي يملكها صغار المربيين بشكل شبه كامل، فقد وصلت نسبة التحصين هذا العام إلى 80.5%، تغطية لصغار المربيين، بعد أن كانت لا تتجاوز 13% الأعوام السابقة، ما وصفته بأنه نقلة نوعية في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض.



وتابعت أنه تم ضخ 240 مليون جنيه، في مشروع «البتلو»، موضحة أنه عند البدء في هذا المشروع تم اختيار المحافظات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى منح الشباب قروض مُيسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، كنوع من الحماية الاجتماعية عن طريق العمل والتشغيل وتحقيق الأمن الغذائي.



واستطردت: «توعية المواطنين ونشر الوعي بأهمية التحصين، استغرق الكثير من الوقت، لإقناع الأهالي بأهميته، وكذلك تشجيعهم على الحصول على القروض، والتأكيد على ضرورة سدادها».



وأكملت أن الرئيس السيسي أعطى فرصة لقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن تكون الاستثمارات فيها مثل ما تكون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروع «ملء الفراغات»، ومنح المربيين وأصحاب المزارع قروض مُيسرة، مؤكدة أن الدولة صرفت 600 مليون جنيه قروض مُيسرة، عن طريق البنك الأهلي، والبنك الزراعي المصري.



