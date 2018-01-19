انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة تحت عنوان «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأخير من المؤتمر جلستين الأولى بعنوان «محور السياسة الخارجية عن مكافحة الإرهاب»، والثانية بعنوان «اسأل الرئيس»، ويجيب خلالها الرئيس السيسي على الاستفسارات التي تلقتها المبادرة التي تحمل نفس اسم الجلسة، خلال الأيام الماضية.

بدأت فعاليات المؤتمر مساء أول أمس الأربعاء، بتنظيم من مؤسسة الرئاسة لتقديم عرضًا شاملًا للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتحديات التي تواجه الدولة.

ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات اليوم الثالث من المؤتمر نقلًا عن فضائية «إكسترا ني