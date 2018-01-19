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زوجان أمريكيان يواجهان عقوبة السجن 94 عاما بتهمة تعذيب أبنائهما الـ13

النائب العام مايك هسترين خلال مؤتمر صحفي بشأن الزوجين المتهمين
النائب العام مايك هسترين خلال مؤتمر صحفي بشأن الزوجين المتهمين
لوس أنجلوس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:06 ص
يواجه زوجان بولاية كاليفورنيا الأمريكية متهمان باحتجاز أولادهما الـ13 في منزلهما، وبعضهم مقيد في الأسرة، مع تقديم القليل من الطعام إليهم، عقوبة السجن 94 عاما لكل منهما.

وقال النائب العام مايك هسترين، بمنطقة ريفرسايد، في مؤتمر صحفي، إن ديفيد ألين توربين (57 عاما) ولويز آنا توربين (49 عاما) يواجهان 37 تهمة تتعلق بتعذيب الأطفال والاعتداء عليهم وإهمالهم وسجنهم.

ويواجه الأب تهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر (أقل من 14 عاما).

وأضاف هسترين "لقد تم ربط الضحايا كشكل من أشكال العقاب، أولا بالحبال وبعد ذلك بسلاسل".

وتابع "لم يتم فك قيود الضحايا في كثير من الأحيان بما يسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض".

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