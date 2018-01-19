إغلاق ميناءي السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إغلاق ميناءي السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ليلا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأموج ما بين 3- 4 أمتار وحالة البحر مضطربة وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



وأوضح، في بيان إعلامي، أن مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة يتابع مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.