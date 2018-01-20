6100 شكوى ضد «البريد الألمانى» فى 2017

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سجلت أكثر من ستة آلاف شكوى ضد هيئة البريد الألمانية عام 2017 بزيادة 50% عن العام السابق له حيث ازداد غضب المواطنين من بطء الخدمة المقدمة لهم.

وذكرت صحيفة «ساربروكر» الألمانية أن 6100 شكوى تقريبا سجلت لدى وكالة الشبكة الاتحادية ضد هيئة «دويتشه بوست» بشأن الخدمات المقدمة.

يذكر أن وكالة الشبكة الاتحادية هى المكتب التنظيمى الألمانى وله سلطة الإشراف على الكهرباء والغاز والاتصالات والبريد وخدمات السكك الحديدية، وأكدت الوكالة أن مفتشيها لاحظوا أن الخدمة المقدمة من هيئة البريد «تدهورت بشدة».

وقالت الصحيفة، وفقا لموقع «ذا لوكال» الإخبارى الأوروبى: إن أكثر من نصف الشكاوى تتعلق بتجهيز وتسليم الرسائل والطرود أو وضعها فى الصناديق الخطأ.