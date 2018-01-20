«نيويورك تايمز»: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس فى 2019

• واشنطن: لن نصرف مساعدات غذائية للفلسطينيين بقيمة 45 مليون دولار حاليًا

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعجل من إجراءات نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس ليتم بحلول عام 2019.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسئولين رفيعى المستوى، أن الإدارة الأمريكية تنوى نقل مكتب السفير الأمريكى فى إسرائيل ديفيد فريدمان، إلى مبنى القنصلية فى حى «أرنونا» جنوبى القدس، حيث سيبدأ فريدمان بالعمل فى المبنى الجديد عام 2019، وذلك إلى حين اكتمال بناء السفارة الجديدة داخل المدينة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الصحيفة أن خطط الإدارة الأمريكية ــ بعد اعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ــ تشير إلى أنها لم تعد تهتم بتخفيف الضربة السياسية الجديدة، التى أثارت احتجاجات غاضبة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وأثارت شكوكا بشأن طموحات ترامب لصنع السلام.

وفى سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضى بتقديمها للفلسطينيين فى إطار برنامج (النداء الطارئ للأراضى الفلسطينية المحتلة) الذى تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت إن الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن تلك المساعدات كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة وليست ضمانة مكفولة، مضيفة: «فى الوقت الحالى، لن نقدم هذا. لكنى أؤكد أن ذلك لا يعنى أننا لن نقدمه فى المستقبل»، بحسب وكالة «رويترز».