«الدميري» يلتقي مع منظمي الرحلات في السوق الإسباني ويناقش الترويج لرحلة العائلة المقدسة

وصل هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى العاصمة مدريد على رأس وفد من القطاع الحكومى والخاص فى زيارة رسمية للمشاركة فى فعاليات الدورة 38 للمعرض الدولى للسياحة والسفر Fitur.

وأوضح الدميرى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لشركات السياحة والفنادق المصرية لمراجعة استراتيجياتها مع العديد من وكلاء السفر بدول أمريكا اللاتينية وإسبانيا المهتمين بالسياحة الثقافية بصفة خاصة والمشاركين بالمعرض بصفة عامة.

والتقى الدميرى بعدد من الشخصيات الهامة ومنها ممثل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ومندوب قداسة البابا تواضروس الثانى فى إسبانيا الراهب القمص رويس الأنبا بولا والذى يحظى بعلاقات جيدة جدا مع كاردينالات الكنيسة الكاثوليكية بإسبانيا وخابفير كلاريه المسئول الاقتصادى عن الكنيسة الكاثوليكية بمدينة برشلونة والسيد رجائي جرجس سكرتير القمص رويس الأنبا بولا وشارك فى الاجتماع لواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء و السفير عمر سليم السفير المصري في مدريد و الاستاذ نادر جرجس عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة وتم مناقشة الأسلوب الأمثل لترويج منتج العائلة المقدسة بعد إدراجه بكاتالوج الحج الفاتيكاني وكيفية الاستفادة من التجربة الاسبانية في تسويق البرامج الروحية وكيفية التعاون والتنسيق لجذب المهتمين بمثل هذا المنتج الفريد الذي يحظى باهتمام خاص من الإدارة المصرية.

كما قام رئيس الهيئة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات لشركات السياحة العاملة بالسوق الاسبانى حيث استعرض الدميرى الإجراءات التى تتخذها الوزارة والهيئة لإنعاش الحركة السياحية من مختلف الاسواق بصفة عامة والسوق الاسبانى بصفة خاصة وتطرق الحديث لاستعراض الحملة التى سوف تطلق فى منتصف فبراير وتستمر إلى شهر أبريل (٦ أسابيع) وعبر منظمو الرحلات عن تفاءلهم ومدى سعادتهم بالزيادة التى حققها السوق الإسبانى عام ٢٠١٧ حوالى ٥٦% زيادة عن عام ٢٠١٦ ومن المتوقع زيادة النسبة عام ٢٠١٨.

وناقش الدميري آليات دعم الحملات المشتركة وطرق العمل بها وحث كل منظمي الرحلات لتقديم مشاريع الحملات المشتركة الخاصة بهم فى أسرع وقت ليتم البت فيها ولتأكيد ظهور مصر في السوق الإسباني بالشكل اللائق بها على المستوى التسويقي.

كما أجرى الدميرى عددا من اللقاءات الإعلامية حيث التقى مع وسائل الإعلام المختلفة ومنها Europapress - la razon - tve - ABC viajes newspapper - efe وكالة أنباء - cinco Dias صحيفة - viajar.

وأوضح الدميرى خلال وسائل الإعلام أن مصر تعمل على جذب السياحة من مختلف دول العالم والعمل على توجيه اهتمام السائح الإسبانى نحو مختلف المنتجات السياحية المصرية بجانب منتج السياحة الثقافية الذى يجذب السائح الإسبانى إلى مصر وأهميتها فى تعزيز العلاقات بين البلدين وتشجيع الحركة السياحية من إسبانيا إلى مصر. بالإضافة إلى طلبه للجهات الإسبانية بمراجعة وإعادة النظر لإرشادات ونصائح السفر السائح الإسبانى فى ظل استئناف الحركة السياحية من معظم دول العالم المقاصد المصرية لأنها تمثل أكبر عائق أمام زيادة الحركة السياحية من اسبانيا إلى مصر.

كما أشار الدميرى فى اللقاء الإعلامى إلى مناطق الجذب الجديدة في منطقة الساحل الشمالي مثل مدينة العلمين الجديدة إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بما تحويه من مقومات وخدمات والتى ستتيح أيضا الفرصة السائح والاستمتاع بالمعالم السياحية الموجودة بالعاصمة القديمة القاهرة، بالإضافة إلى بدء العد التنازلي لافتتاح أولى مراحل المتحف المصرى الكبير والذي يعتبر أكبر متحف أثري في العالم المقرر أن يكون فى الربع الأخير من العام الحالى.