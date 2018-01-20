مستشار بـ«السياحة العالمية»: لم شمل القطاع وتحسين الخدمات السياحية وتوطيد العلاقة مع الجهات الحكومية أهم التحديات أمام «المشاط»

قال الدكتور سعيد البطوطى المستشارالاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية إنه يأمل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لم شمل القطاع وترتيب البيت من الداخل فى وزارة السياحة وتحسين علاقتها بالوزارات الأخرى والمحليات وغيرها من الأجهزة الحكومية الأخرى.

وأشار البطوطى فى تصريحات صحفية لـ«الشروق» إلى أنه يجب وضع المصلحة العامة للبلاد فوق أى اعتبار وأن تضع الوزيرة نصب عينيها أن واجبها الأساسى هو التسويق لمصر كوجهة سياحية هامة، وتكثيف الرقابة على الخدمات السياحية فى جميع المنشآت السياحية سواء شركات أو الفنادق والتنسيق الجيد والحقيقى الفعال مع المحليات من أجل معالجة القصور وتحسين الخدمات فى المحافظات، مؤكدا أن الجهود التسويقية لا يمكن أن تؤتى بنتائجها المرجوة وكذا رفع معدلات إنفاق السائحين دون ذلك.

وأكد البطوطى أن المنتج السياحى المصرى قوى ومعروف وتسويقه لا يحتاج مجهودا كبيرا، قائلا: فقط ما ينقص مصر في الوقت الراهن الخدمات السياحية الجيدة والتى تشمل الخدمات فى المنشآت والمؤسسات السياحية، والمنافذ والنظام فى الشارع ووسائل النقل والطرق والخدمات عليها وفى الأماكن السياحية وتعامل المواطنين المحليين مع السائح في أماكن تواجده وتجوله والتى يتوقف عليها مدة بقائه وحجم إنفاقة بها.

وأشار المستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية إلى أن الوقت الراهن يحتم على المسئولين فى مصر عدم الجلوس بالمكاتب أو اعتبار تلك المناصب وجاهة اجتماعية وسلطة ومصالح، وأن يكونوا ميدانيين يتحركوا ويتواجدوا باستمرار فى أماكن تقديم الخدمات المقدمة للسائحين من أجل الارتقاء بها بهذه الأماكن والاستفادة من المقومات التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى والتى لا توجد فى أى دولة أخرى.

وقال البطوطى إنه يأمل أن يتم التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة والقطاع السياحى الخاص الذى يتحمل عبء التنمية السياحية بالكامل، لافتا إلى أنه يجب أن تكون العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص فى حالة توازن باستمرار على ألا تتحول علاقة الوزارة مع رجال الأعمال والمستثمرين من حالة العداء والصراع إلى أن تصبح الوزارة تحت سطوتهم وأن يديروا الأمور فيها حسب مصالحهم.