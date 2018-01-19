أمريكا تدعو تركيا للتركيز على داعش وعدم مهاجمة عفرين السورية

حثت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا على عدم القيام بعمل عسكري في منطقة عفرين بسوريا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، الخميس، إن واشنطن تدعو السلطات التركية إلى مواصلة التركيز على محاربة تنظيم داعش في المنطقة.



وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الجيش التركي رفع حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى، وأزال أجزاء من الجدار الحدودي في 12 نقطة على الحدود التركية مع عفرين السورية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه نائب وزارة الخارجية السوري فيصل المقداد تركيا بأن الدفاعات الجوية مستعدة لتدمير أي أهداف جوية تركية في حال شنت طائراتها أي هجوم.