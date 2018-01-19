علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على تصريحات الفنان أحمد السقا حول فيلم «سري للغاية»، قائلاً: «السقا حصلتله حالة اهتزاز، وكان باين في كلامه أنه خائف، ومش عارف يعبر عن موقفه».



وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن أي عمل فني له وجهة نظر، والمسؤول عن الحديث حول ذلك هو المخرج وكذلك الكاتب، مشيرًا إلى أن المخرج هو القائد وليس النجم.



وأكد أن هناك أشياء غامضة متعلقة بهذا الفيلم منها أن السيناريست وحيد حامد، أعلن عدم مسئوليته عن الفيلم، مما يثير الظنون حول وجود أشياء تغيرت في الفيلم، أو تدخل أشخاص في تغيير محتواه، مناشدًا السيناريست وحيد حامد، بتوضيح الأمر حول هذا الفيلم.



وانتقد تعبير الفنان أحمد السقا حول وصفه فيلم «سري للغاية» بأنه «فيلم مهذب»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في السنيما ما يسمى «فيلم مهذب».



يذكر أن صور قد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حول فيلم «سري للغاية»، تظهر تجسيد أحمد السقا، لشخصية اللواء والمشير عبد الفتاح السيسي، وأحمد رزق، لشخصية الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونبيل الجلفاوي، للمشير طنطاوي، ومن ثم بدأت الانتقادات من قبل الجمهور والتي نالت منه ومن أسرته.



وأبدى الفنان أحمد السقا، استيائه من كم الانتقادات والشتائم التي وجهت له، من خلال تعليق على صفحته الشخصية عبر موقع «فيسبوك»، والذي قال فيه إن الجمهور استعجل في الحكم على فيلم مهذب، وأنه يحب مصر وليس «مطبلاتي»، حسب تعبيره.



