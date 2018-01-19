الجمعة 19 يناير 2018 4:25 م القاهرة القاهرة 16.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل حررت توكيلا لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية اللبناني يؤكد وجود قيادة في بلاده لتنظيم داعش الإرهابي

بيروت - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:59 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يناير 2018 - 1:59 م

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، وجود قيادة في بلاده لتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أنه بعد دراسة خريطة "داعش" واحتمالات الأساليب الجديدة، تم التوصل إلى إستنتاج بأنه لا بد أن تكون هناك قيادة مقيمة في لبنان للتنظيم، قادرة على تجنيد وتنفيذ عمليات إرهابية.

وتحدث المشنوق في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن عملية "لبنان الآمن" ومفادها أنه بعد إنفجار برج البراجنة فى نوفمبر 2015، درست شعبة المعلومات اللبناني الخريطة الجديدة التي يمكن أن يعتمد عليها تنظيم "داعش" الإرهابي في عملياته الإرهابية، وتم التأكد من وجود قيادة قائمة في لبنان للتنظيم الإرهابي.

ولفت المشنوق إلى أنه في يوليو 2017 ألقي القبض على قيادي في "داعش" هو "أبو جعفر العراقي " وتم تجنيده من قبل شعبة المعلومات لمدة 5 أشهر دون معرفة قيادة التنظيم بالقبض عليه.

وأضاف أن القبض على أبي جعفر العراقي من قبل الأجهزة الأمنية وتجنيده، أسهم في اكتشاف المخططات الإرهابية خلال فترة الأعياد باستهداف الأماكن العامة ودور العبادة.

وقال "قررنا الإعلان عن عملية "لبنان الآمن" لتأكيد الإحتراف الأمني في لبنان ولطمأنة اللبنانيين والعرب، مضيفا "أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك بأعلى درجة احتراف".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك