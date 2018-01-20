استطلاع: 66% من الروس يصوتون لصالح «بوتين» حال جرت انتخابات الرئاسة قريبا

أظهر استطلاع للرأي العام في روسيا، أن حوالي ثلثي المواطنين الروس (66%) تقريبا سيصوتون لصالح فلاديمير بوتين، في حال جرت انتخابات الرئاسة الروسية قريبا.

ويؤكد صندوق «الرأي العام» الروسي، الذي أجرى الاستطلاع ونشره على موقعه الإلكتروني الجمعة، أن هذا المؤشر لم يتغير تقريبا مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ حينها نسبة 65%.

وقد احتل كل من المرشح عن الحزب الليبيرالي الديموقراطي فلاديمير جيرونوفسكي، والمرشح عن الحزب الشيوعي بافل جرودينين، المرتبة الثانية بنسبة 6%، وجاءت المرشحة عن حزب المبادرة المدنية كسينيا سوبتشاك ثالثة بحصولها على 2%، يليها المرشح عن حزب "يابلوكو" جريجوري يافلينسكي بنسبة 1%.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 8% فقط من الناخبين الروس أعربوا عن عدم مشاركتهم في الانتخابات، إذا جرت يوم الأحد المقبل.

وجرى الاستطلاع في 53 كيانا فيدراليا لروسيا خلال يومي 13 و14 يناير الجاري، حيث شارك فيه 1500 شخص في 104 مركز سكني، ولم تتجاوز نسبة الخطأ 3.6%.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الروسية ستجرى في 18 مارس المقبل، ويخوضها بوتين كمرشح مستقل.