لوحة دنماركية تبرئ نابليون من كسر أنف «أبو الهول»

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نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم، دليلا جديدا ينفى الرواية المتداولة بشأن تسبب جنود فى حملة القائد الفرنسى نابليون بونابرت على مصر، فى تحطيم أنف التمثال الفرعونى أبو الهول، خلال تدريب على القصف عام 1798.

وذكرت الصحيفة أن «هناك لوحة زيتية، توضح «أبو الهول» دون أنف، رسمها قائد بحرى دنماركى يدعى فريدريك لويس نوردن، قبل ولادة نابليون بقرون»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وكان المؤرخ المصرى المقريزى كتب عن أنف «أبو الهول» المفقود، خلال القرن الـ15، قائلا إن «تشويها متعمدا ارتكبه «شيخ فاطمى متعصب» كان يدعى محمد صائم الدهر، أسفر عن كسر أنف تمثال أبو الهول».

لكن غالبية الروايات التاريخية تستند إلى أن الأسباب المناخية وعوامل التعرية وراء تحطم أنف أبو الهول.