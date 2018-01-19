طالب يصيب مدرسا و5 طلاب ببلطة في مدرسة روسية

هاجم طالب يحمل بلطة احد فصول الصف السابع في مدينة أولان أودي في منطقة سيبيريا اليوم الجمعة، في ثان هجوم على مدرسة روسية هذا الاسبوع.

وقالت لجنة التحقيق الاتحادية في بيان أن الجاني ،وهو طالب بالصف التاسع ، أصاب مدرسا وخمسة طلاب آخرين ، ثم استخدم قنبلة مولوتوف في إضرام النار في الفصل.

وقال البيان أن الجاني حاول الانتحار وتم نقله إلى المستشفى.

كانت حكومة جمهورية بورياتيا ، جنوب شرقي روسيا، قد ذكر ت في وقت سابق أن الحريق الذي اندلع في إحدى مدارس أولان أودي سببه هجوم ثلاثة أشخاص بزجاجات حارقة على أحد الصفوف، ما تسبب بإصابة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة تلاميذ.

وقالت الحكومة في بيان إنه في الساعة التاسعة و35دقيقة تسلل ثلاثة أشخاص مقنعين إلى مدرسة بأولان أودي، وألقوا زجاجة حارقة نحو صف اللغة الروسية، حيث كان يتواجد تلاميذ الصف السابع.

وأضاف البيان: "حسب المعطيات الأولية، تم نقل 44شخص، بينهم ثلاثة تلاميذ إلى المستشفى"بحسب وكالة سبوتنيك، ولم يتضح بعد السبب وراء الهجوم على المدرسة.