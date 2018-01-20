«السيسي»: أتعهد أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنوانا للحرية والشفافية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لم يقصر لحظة في أي عمل كلف به، ولم يدخر جهدًا لصالح الوطن، ومستعد لتقديم روحه فداءً لهذا الوطن ولهذا الشعب، قائلاً: «أشهد الله أني ما قصرت لحظة في عمل كلفت به، ولن أكون طالبًا لسلطة أو ساعيًا لمنصب».

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن»، أنه يتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عنوانًا للحرية والشفافية، متمنيًا أن تسفر الانتخابات عن نتيجة تعبر عن طموح الشعب.

وتابع: «تحملت أمانة المسئولية حين كلفتموني بها، وبذلك بذلت كل جهد أستطيعه لصيانة هذه الأمة، ولا أستطيع البقاء ثانية واحدة في تحمل المسئولية على غير إرادة الشعب المصري»، على حد قوله.

ووجه تحية فخر لجيش مصر العظيم، الحصن المنيع الذي يصون الأرض وبالشرطة الوطنية الباسلة حافظة الأمن والأمان، كما وجه تحية خاصة للمرأة المصرية التي قدمت تضحيات عديدة.

وخاطب شباب مصر الواعي الناهض، متابعًا: «أنتم مصدر ثقتي الكاملة بهمتكم وعزيمتكم وإرداتكم الوطنية وإيماني بقدراتكم لا متناهي وهو ما لمسته فيكم في أماكن العمل والإنتاج، وأقول لكم أن الوطن سينطلق بسواعدكم»، حسبما قال.

وانطلقت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة تحت عنوان «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت مساء أول أمس الأربعاء، بتنظيم من مؤسسة الرئاسة لتقديم عرضًا شاملًا للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، والتحديات التي تواجه الدولة.