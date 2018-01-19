برلسكوني يكشف عن برنامجه الانتخابي

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الجمعة، بـ"ثورة حقيقية على فرض الضرائب"، كجزء من البرنامج الانتخابي لائتلافه المحافظ.

ويتصدر التكتل، الذي ينتمي إليه برلسكوني، المؤلف من احزاب "فورزا إيطاليا" ورابطة الشمال اليميني لمتطرف و "أشقاء إيطاليا"، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة التي تجرى في الرابع من آذار/مارس المقبل.

وقال السياسي الذي يبلغ من العمر 81 عاما، في مقابلة مع قناة "ميدياسيت"، التي تملكها أسرته، إن تحالفه سيفرض ضريبة ثابتة بنسبة 23 بالمئة على دخل الأسر ودخل الشركات.

وأضاف برلسكوني "لدينا رغبة ورغبة في مزيد من التقليص لمعدل الضرائب، إذا زاد إجمالي الايرادات الضريبية للدولة".

وكان يتحدث بعد اتفاق تم إبرامه الليلة الماضية مع حلفائه في "برنامج لايطاليا" مكون من عشر نقاط، وتم تداوله على نطاق واسع، ولكن لم يتم نشره بشكل كامل من جانب حزب "فورزا إيطاليا".

وقال برلسكوني، الذي اقترح سابقا ضريبة ثابتة بنسبة 20 بالمئة ،إن معدلات الضرائب لا يتعين أن تتجاوز نسبة 33 بالمئة، حتى لا يشجع ذلك على الغش الضريبي.

وكان رئيس وزراء إيطاليا لثلاث فترات قد أدين هو نفسه بالاحتيال الضريبي في عام 2013، وتم فرض حظر عليه بشأن تولي مناصب عامة، يمنعه من خوض الانتخابات.

وفي ظهوره التلفزيوني، تعهد أيضا بإلغاء الضرائب على ملكية السيارات والميراث والتبرعات، بالاضافة إلى بعض الضرائب على الشركات.