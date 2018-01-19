«طقم السبوع» نقطة انطلاق شيرين في الأعمال اليدوية بالإسماعيلية

تميزت بموهبة فن العمل اليدوي ولاقت استحسان أصدقائها والمحيطين بها والطلب على مشغولاتها، بدأت شيرين مصطفى ابنة الإسماعيلية عرض منتجاتها من طرح العرائس المطرزة وبوكيهات ورد الزفاف والخطوبة من خلال صفحتها الشخصية على «الفيس بوك» وتميزت بشكل خاص في تصميم وصنع أطقم سبوع المواليد التي كانت تصنعها كهدايا لصديقاتها، حتى قررت إقامة مشروعها الخاص والتسويق لمنتجاتها.

تقول شيرين: «وجدت تشجيع من أصدقائي لطرح مشغولاتي اليدوية والتسويق لها تجاريًا بعدما لاقت إعجاب المحيطين بي، ما دفعني لتنفيذ العديد من الأفكار المطلوبة، أبرزها (تطريز أحذية العرائس، وتصميم وصناعة طقم سبوع المولود وتطريز (الغربال والهون) بعد كسوتهما بالتُل أو الستان وكتابة اسم المولود بالتطريز اليدوي بخامات مختلفة، والتي لاقت إقبال غير متوقع، بجانب أطقم كئوس وصواني الزفاف والشبكة».

وتضيف، بدأت بالمشاركة في العديد من «الأوبن داي» آخرها ملتقى سيدات الأعمال بجانب البيع «أون لاين» والإعلان عن المنتجات من خلال جروب خاص على «الفيس بوك»، وتتابع شيرين، أن أسعار البيع في متناول الجميع وتتراوح من 50 حتى 300 جنيه، واستخدم العديد من الخامات كالجبير واللولي والورد والتل والأسفنح والجلد والستان، ولكن ارتفاع أسعار تلك الخامات يقلل كثيرًا من هامش الربح، بالرغم من أن الشغل اليدوي يتطلب مجهود وتركيز ووقت طويل، لكن إضافة ربح مناسب لن يحقق الترويج المرغوب للمشغولات، فاضطر لإضافة ربح قليل ليقبل الناس على شرائه.

وترغب شيرين في تحقيق الانتشار لمشغولاتها وافتتاح محل تجاري للبيع، بل تتعدي طموحاتها إلى تشغيل خط إنتاج خاص بها تغزو به الأسواق الداخلية والخارجية، ولكنها تؤكد أنها تسير بخطى ثابتة حتى تتمكن من تحويل حلمها إلى واقع.