قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية بدأت عملية عسكرية في مدينة «الكفرة»؛ للقضاء على العناصر المسلحة والإجرامية بها، مؤكدًا أن هذه العناصر جاءت من تركيا، والسودان، وتشاد، وتعاون معهم بعض الليبيين.

وأضاف «المسماري»، في تصريح لفضائية «دي إم سي»، اليوم الجمعة، أن هذه المجموعة المسلحة كانت تعمل في منطقة غرب وجنوب مدينة «الكفرة» حتى شمالها، وتقدم معونة للمهربين عبر الأراضي الليبية للأراضي المصرية، وقامت منذ أيام قليلة باختطاف مجموعة من الجنود الليبيين، لكن تم التعامل معها مساء أمس الخميس، في معركة دارت لمدة 6 ساعات، وتمكنت القوات من القضاء على عشرات المسلحين، وما زالت عمليات التمشيط جارية حتى الآن.

وأكد أن عمليات التطهير تُجرى في مناطق صحراوية ليست آهلة بالسكان، وتبعد عن «الكفرة» بمسافة تتراوح من 150-200 كيلو متر في الجنوب الغربي، مرجحًا أن تعود هذه المجموعة المسلحة التي وصفها بأنها إرهابية وعابرة للحدود، إلى منبعها في نحو السودان، وشمال دولة تشاد.