تنظيم مظاهرة كبرى في أثينا احتجاجا على تغيير اسم مقدونيا المجاورة

أعلنت منظمات يمينية وقومية يونانية عن تنظيم مظاهرة حاشدة ظهر غد الأحد في العاصمة اليونانية أثينا احتجاجا على تصديق البرلمان على تغيير اسم دولة مقدونيا المجاورة لتصبح "مقدونيا الشمالية".

وكان رئيسا الحكومتين أليكسيس تسيبراس (اليونان) ونظيره المقدوني زوران زاييف وقعا على اتفاقية بهذا الصدد، وسوف يصادق البرلمان في أثينا على الاتفاقية خلال الأسبوع المقبل.

وقالت وسائل إعلام يونانية اليوم إن أكثر من 1500 شرطي سيتولون مسؤولية الأمن غدا الأحد، في منطقة التظاهر بأثينا.

وتتوقع الشرطة احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين، حيث شارك العام الماضي في تظاهرات مماثلة حوالي 140 ألف شخص وفقا لبيانات الشرطة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس اتفق مع رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف على تغيير اسم الدولة الجارة مستقبلا إلى شمال مقدونيا.

وأشارت استطلاعات الرأي اليونانية التي أجريت مؤخرا إلى أن 70% من اليونانيين يعارضون ذلك، حيث يخشون من أن تطالب الدولة الجارة بمناطق متاخمة لها في إقليم مقدونيا بشمالي اليونان.