اتحاد الشغل في تونس: إضراب بالوظائف العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 الشهر المقبل

أعلن أمين عام اتحاد الشغل في تونس، نور الدين الطبوبي، أنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم السبت، اتخذت قرارا بالإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20و21الشهر المقبل .

وأكّد أنّ الهدف من "هذا القرار التاريخي" ليس الإضراب للاضراب وإنما التوصل مع الحكومة لإيجاد حلول لتنقية المناخ الاجتماعي وضمان الاستقرار، وفق تعبيره،بحسب إذاعة موزاييك إف ام التونسية.

وأقرّ الطبوبي خلال كلمته بانسداد التفاوض مع حكومة الشاهد في إيجاد الحلول الملائمة للزيادة في الأجور، مستدركا أنهم لا يطالبون بالزيادة بل بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

وفشلت الاسبوع الماضي مفاوضات استمرت لاربعة اسابيع بين اتحاد الشغل والحكومة بشأن زيادة في أجور الوظيفة العمومية .

وشهدت تونس الخميس الماضي إضرابا أدى إلى شلل في الكثير من القطاعات، لاسيما حركة الطيران وقطاع الصحة والنقل العمومي.