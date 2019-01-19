البورصة مرشحة للارتفاع فى 2019 أسهم الصناعة والسياحة والكيماويات فرس الرهان

توقعت المجموعة المالية هيرميس، تعافى البورصة المصرية لتربح ما بين 20 إلى 25% خلال العام الجارى مع الاستقرار المتوقع لأداء الاقتصاد المصرى مقارنة بالأسواق بالأسواق الأخرى، فضلا عن الاحتمالات القوية لقيام البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة بنسب تتراوح ما بين مائة إلى مائتى نقطة أساس.

وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، إن الهبوط الذى شهدته البورصة المصرية خلال 2018 جعل من أسعار أسهمها جاذبة للغاية للشراء فى كثير من القطاعات المدرجة بالسوق.

أضاف شمس أنه تزامنا مع الأداء الاقتصادى المتوقع، فإن هناك فرصا كبيرة لنشاط قطاعات مثل القطاع الاستهلاكى والذى يرجح أن يحقق عوائد كبيرة مع ارتفاع الطلب والذى قد ينعكس على أداء أسهم القطاع بالبورصة، بجانب قطاع البنية التحتية واللوجستيات والنقل والشركات العاملة فى مجال التصدير والبنوك الصغيرة بالاضافة إلى الخدمات المالية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستكون أكثر تنافسية من العديد من بورصات الاقتصادات الناشئة، نظرا لحالة التقلبات التى قد تشهدها تلك الأسواق، لافتا إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى 2019 سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على أداء البورصة المصرية، لكنه شدد على أهمية التأنى عند طرح أى شركة وعدم التعجل وانتظار الوقت المناسب لطرح تلك الشركات.

ورأى رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن تأخر برنامج طرح الشركات الحكومية ليس عيبا ولا يوجد داع للتعجيل فيه، خاصة ان صندوق النقد الدولى أبدى تفهمه لتأجيل طرح بعض الشركات لظروف أسواق المال العالمية والاقليمية، مشيدا بقرار وزير قطاع الأعمال إرجاء برنامج الطرح حتى يكون التوقيت مناسبا.

فيما ترى شركة بلتون، أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول فى 2019، يوفر السوق المصرية أفضل فرص نمو فى أرباح الشركات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% فى 2019 مقابل متوسط الشركات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التى تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، ــ15.7% مقابل الدول الخليجية، ــ24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و ــ 35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع فى 12 شهر)، ما يجعل احتمالات النمو قوية فى مصر فى 2019.

وترى بلتون أن تحقق أيا من هذه المحفزات وهى خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية أمرا رئيسيا لتحسن قيم التداول، ولذا رشحت الاستثمار خلال هذه الفترة فى الأسهم التالية: ابن سينا فارما وشركة التشخيص المتكاملة وغبور أوتو والقاهرة للاستثمار والتنمية والشركة الشرقية للدخان وعبورلاند والسويدى إليكتريك وأوراسكوم للتنمية.