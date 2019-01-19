أشاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بأداء زملائه في مباراة شبيبة الساورة التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء الجمعة في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح الشناوي عقب اللقاء لقناة ناديه: "الأهم لم نخسر وخرجنا بنتيجة إيجابية، أشكر اللاعبين، لم نعتاد اللعب على ملعب ترتان ورحلة سفر مرهقة".

وأضاف: "شبيبة الساورة فريق يلعب لأول مرة في دور المجموعات، لكن الملعب والجماهير كانا لهما دورا مؤثرا، وأشكر لاعبي الأهلي كانوا رجالا، فالأداء في الشوط الثاني كان جيدا وفي الشوط الأول أغلقنا المساحات بشكل مميز".

وأكد الحارس الدولي: "بالطبع الإصابات تؤثر علينا ولكننا فريق واحد وأي لاعب يلتزم بالتعليمات ويسعي لنتيجة إيجابية جئنا للمكسب ولم نلعب على التعادل".

وأتم محمد الشناوي: "نفكر فيما هو قادم بمشوارنا في الدوري ونسعى للفوز بكأس إفريقيا لإرضاء الجماهير التي كانت حزينة في الفترة الماضية، كما نفكر أيضا في الدوري .. فاللقب ليس بعيدا، والأهلي ينافس على كل بطولة يشارك بها".