يستهدف بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطه، مستهدفا الوصول إلى شرائح اجتماعية متنوعة، وجذب عملاء جدد للقطاع، حسب تصريحات محمد نصر عابدين – نائب رئيس مجلس الإداره لبنك الاتحاد الوطنى مصر والرئيس التنفيذى للمجموعة.

وأضاف أن مصرفه يحرص على توفير برامج دائمة للتدريب وتحسين الأداء، إيمانا منه بأن مساندة مثل هذه المشروعات يلعب دورا مهما فى التنمية الاقتصادية بشكل مباشر.

ويقدم البنك حلولا تمويلية للشرائح المختلفة من عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تقديم خدمات تناسب احتياجاتهم، وفقا لمتطلباتهم بأعلى درجات الجودة من خلال فروع البنك المنتشرة فى معظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى وجود إدارة مختصة بالمشاريع الصغير هو المتوسطة بها موظفون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة تعمل بشكل مستمرعلى تطوير القطاع وإتاحة أفضل الفرص لصغار المستثمرين، ويسعى باستمرار إلى رفع كفاءة الموظفين المتعاملين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب فى محفظة البنك لهذا القطاع تماشيا مع سياسة ورؤية البنك لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة للوضع الاقتصادى الراهن، ولأنها بمثابة العمود الفقرى لمستقبل الاقتصاد المصرى، وما تلعبه من دور مهم فى خلق فرص عمل للشباب.

وطرح بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر عددا من البرامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى جانب رعاية عدد من البرامج الخاصة التى تهدف أساسا لنشر الوعى عن أسس بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم النصائح بكيفية إعداد دراسات الجدوى وتوجيه الراغبين فى دخول سوق العمل بمشروعاتهم الخاصه، وكيفية إدارة المشاريع بنجاح.

بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر يبذل جهودا دائمة لمساندة المستثمرين الجادين الذين يعملون بالسوق المصرية، وكان المصدر الرئيسى لخطابات ضمان لصالح شركات تولت عمليات الحفر الرئيسيه لقناة السويس، حسب تصريحات عابدين.

وعن دور البنك فى دعم الشمول المالى، قال عابدين: إن مصرفه وقع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة دار المعارف المصريه لتنمية الوعى بالشمول المالى، يشمل البروتوكول عدد من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى، وأهميته للأفراد والمؤسسات على حد سواء ودوره فى تحقيق النمو الاقتصادى والاستقرار المالى للدولة، ومن ضمن هذه المبادرات رعاية البنك لسلسلة كتب للأطفال يتم إصدارها خصيصا لتنمية ثقافة الإدخار وضرورة إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن من خلال البنوك والتوعية بأهمية الدفع الإلكترونى والحد من الاعتماد على المدفوعات النقدية.. وقد قام البنك بالفعل بتوزيع هذه الإصدارات على عدد كبير من طلاب المدارس بجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تنظيم محاضرات تثقيفية لهؤلاء الطلاب من خلال فريق التدريبو الجوده لدى البنك لتنمية مهارات هؤلاء الطلابو الرد على جميع إستفساراتهم، كما قمنا بإهداء نسخ من الكتب للمكتبات المدرسية حتى يتسنى لجميع طلاب المدرسة الاطلاع عليها بالإضافة إلى دعوة عدد من الطلاب بالمراحل التعليمية المتقدمة لحضور محاضرة تثقيفية بمركز التدريب الموجود فى المقر الرئيسى للبنك فى القاهرة وعمل جولة تعريفية داخل الفروع.

يستهدف بنك الاتحاد الوطنى ــ مصر خلال اسبوع الشمول المالى من كل عام تطبيق آليات مختلفة وتوسيع نطاق عمله لزيادة عدد المستفيدين من خدماته المصرفية وذلك من خلال تنشيط وجوده بجميع محافظات الدلتا والصعيد ومنطقة القناة وتوعية المواطنين ماليا وتوفير جميع الخدمات الاستشارية بناء على احتياجاتهم المالية، وإطلاق حملات التوعية العامة التى تستهدف تمكين العملاء من اتخاذ قرارات ماليه تلائم احتياجاتهم، وفتح حسابات بنكية بدون أى مصاريف إدارية تحت شعار «حساب لكل مواطن»، والتعريف بالخدمات المصرفية لأنشطة التجزئة وتعزيز الوعى لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج التمويل العقارى الذى يطرحه البنك.

أضاف عابدين أن البنك يستهدف التوسع فى خدمات الأونلاين بانكينج عبر إطلاق تطبيق الموبايل البنكى للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية المختلفة عبر الموبايل إلى جانب خدمة الإنترنت البنكى التى يتيحها عبر الموقع الإلكترونى، وتقديم باقه متنوعة من المنتجات البنكية كقرض السيارة وقرض التعليم وقرض التمويل العقارى والقروض الشخصية والودائع والشهادات وخدمات دفع الفواتير والتى نحرص أن تكون على درجة عالية من المرونة لتتناسب مع جميع شرائح العملاء، وتلبى احتياجاتهم المختلفة.

ويرى عابدين أن الاقتصاد المصرى أحرز تقدما وتحسنا ملحوظا فى العامين الماضيين، فى أداء الاقتصاد المصرى شمل العديد من المجالات مثل محاربة الفساد، وتنمية القدرات التنافسية، والتنمية البشرية، ودعم القدرات الابتكارية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعى لتحقيق الحرية الاقتصادية، والمحافظة على حقوق المستثمرين وتحقيق الأمن.