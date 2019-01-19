إنقاذ ثلاثة مهاجرين وفقدان سبعة عشر آخرين قرب السواحل الليبية

أعلنت البحرية الإيطالية، اليوم السبت، إنقاذ ثلاثة أشخاص ، وفقدان نحو سبعة عشر آخرين، جراء غرق قاربهم في البحر المتوسط قرب السواحل الليبية.

وأشارت في بيان لها بثته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم إلى أن ثلاثة أشخاص على الأقل غرقوا في البحر، بعد أن تعرض قارب مطاطي كان يقل نحو عشرين مهاجرا لمشكلات في البحر المتوسط، على بعد نحو مائة كيلومتر إلى الشمال من (طرابلس).

وأفادت بأن طائرة عسكرية كانت تقوم بأعمال الدورية فوق البحر، رصدت القارب وهو يغرق في أمواج متلاطمة ، وألقت بطوقين للنجاة في المياه قبل أن تضطر للمغادرة بسبب نفاذ الوقود.

وأضافت أن طائرة هليكوبتر أرسلتها سفينة تابعة للبحرية قامت بإنقاذ ثلاثة أشخاص ، حيث تم نقلهم لأحد المستشفيات في جزيرة "لامبيدوزا" لاتلقي العلاج .