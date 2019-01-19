تحديد موعد مواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي لليد

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حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، موعد مواجهة الأهلي والزمالك بكأس السوبر الإفريقي والمقرر أن يقام في مدينة وجدة المغربية.

وستقام المواجهة بين الزمالك بطل دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والأهلي المتوج ببطولة كأس الكؤوس، يوم الرابع من إبريل المقبل.

وأعلن نادي الزمالك حامل لقب كأس السوبر، أن فريق اليد سيغادر إلى المغرب يوم 30 مارس المقبل استعدادًا لخوض السوبر الإفريقي.

ومن جانبه أكد حمادة عبدالباري المدير الإداري لفريق يد الزمالك، على قدرة الأبيض على التتويج بالكأس، مشددًا على أن اللاعبين وعوده بالعودة بكأس السوبر والتأهل لكأس العالم.